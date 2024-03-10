«Локомотив» дома не сумел обыграть «Сочи», обе команды завершали матч вдесятером

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ — 2:2.

В начале матча команды обменялись голами — на 2-й минуте за «Локомотив» забил Рифат Жемалетдинов, а уже через две минуты сочинцы сравняли благодаря голу Артура Юсупова.

На 41-й минуте хозяева снова вышли вперед — отличился Максим Глушенков.

«Сочи» отыгрался на 51-й минуте, после углового забил защитник Марсело Алвес. Уже через минуту вторую желтую карточку получил хавбек железнодорожников Артем Карпукас.

На 75-й минуте составы уравнялись — красную карточку после вмешательства ВАР получил Серхио Кордова. Арбитр Сергей Чебан впервые в истории РПЛ озвучил решение на весь стадион.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.