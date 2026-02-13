Защитник «Спартака» Гузиев на правах аренды перешел в «Чайку»
Защитник «Спартака» Егор Гузиев проведет остаток сезона-2025/26 в «Чайке», сообщает пресс-служба московского клуба.
Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока.
Гузиев присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. На счету 20-летнего защитника шесть матчей за основную команду красно-белых. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. В 2025 году футболист на правах аренды также играл за «Леон Сатурн».
После 21 тура сезона-2025/26 «Чайка» с 12 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: https://t.me/fcsmtg/27128
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|0
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|
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|3
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|
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|
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|0
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|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
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|20:00
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|- : -
|29.08
|20:00
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|30.08
|15:00
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|- : -
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Зенит
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Александр Соболев
Зенит
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|3
|П
|
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Маркиньос
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|Ж
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