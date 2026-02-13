Защитник «Спартака» Гузиев на правах аренды перешел в «Чайку»

Защитник «Спартака» Егор Гузиев проведет остаток сезона-2025/26 в «Чайке», сообщает пресс-служба московского клуба.

Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока.

Гузиев присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. На счету 20-летнего защитника шесть матчей за основную команду красно-белых. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. В 2025 году футболист на правах аренды также играл за «Леон Сатурн».

После 21 тура сезона-2025/26 «Чайка» с 12 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.