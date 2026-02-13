«Пари НН» победил «Тобол» в товарищеском матче

«Пари НН» победил казахстанский «Тобол» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 2:1.

У российской команды голы забили Максим Шнапцев и Артем Сидоренко.

Нижегородский клуб после 18 туров РПЛ-2025/26 набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице. В 19-м туре «Пари НН» сыграет с «Локомотивом».