Защитник «Спартака» Джикия: «Гапонов провел отличный матч, я доволен»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ высказался об игре красно-белых.

— Как лично вам пришлось перестраиваться из-за новой комбинации защитников?

— Схема осталась та же, поэтому никаких перестроений не было. Мы полностью друг другу доверяем. Ребята, которые не играют, всегда ждут своего шанса. Тот же Гапонов отличный матч провел, я доволен.

— «Спартак» летом ждут перестроения. Готовы к перемене схемы?

— До лета еще есть время, впереди у нас три важных матча. Поэтому эти разговоры не будем сейчас обсуждать. Есть задачи на этот сезон, дальнейшие планы будут строиться от них.

— Складывается ощущение, что «Спартак» нестабилен, играет сериями.

— Сейчас мы два матча проиграли, сегодня выиграли, осталось 3 матча победить! Надеюсь, сейчас получится такая серия.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Калинин)