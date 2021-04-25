Защитник «Спартака» Джикия: «Гапонов провел отличный матч, я доволен»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ высказался об игре красно-белых.
— Как лично вам пришлось перестраиваться из-за новой комбинации защитников?
— Схема осталась та же, поэтому никаких перестроений не было. Мы полностью друг другу доверяем. Ребята, которые не играют, всегда ждут своего шанса. Тот же Гапонов отличный матч провел, я доволен.
— «Спартак» летом ждут перестроения. Готовы к перемене схемы?
— До лета еще есть время, впереди у нас три важных матча. Поэтому эти разговоры не будем сейчас обсуждать. Есть задачи на этот сезон, дальнейшие планы будут строиться от них.
— Складывается ощущение, что «Спартак» нестабилен, играет сериями.
— Сейчас мы два матча проиграли, сегодня выиграли, осталось 3 матча победить! Надеюсь, сейчас получится такая серия.
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.
(Артем Калинин)
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