Джикия о борьбе в таблице: «Мы зависим от результатов «Локомотива». Хочется, чтобы «Локо» терял очки»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации в турнирной таблице Тинькофф РПЛ за 3 тура до конца сезона.

— За кого будете болеть в матче «Зенита» с «Локомотивом»

— Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива». Конечно, мы сами тоже должны добиваться побед. Но мне хочется, чтобы «Локо» терял очки в следующих матчах.

— Глобально насколько футболисты следят за новостями о судьях?

— Я вообще не обсуждаю судей, свое мнение могу высказать в раздевалке ребятам. Я к этому отношусь спокойно. Решения, которые принимаются в судейском комитете, пройдут и без меня.

— Вы анализировали разгром от «Уфы»? Что это было?

— Если хоть один человек мне расскажет, что это было, я с удовольствием послушаю. У меня нет объяснения.

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. «Зенит» лидирует с 58 очками, «Локомотив» идет на второй строчке с 52 очками.

(Артем Калинин)