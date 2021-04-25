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Джикия: «Пробовали уговорить Тедеско остаться? Конечно, у нас есть разговоры»

20:00
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия, подводя итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0), рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско и о своем контракте.

— Вы не пробовали уговорить Тедеско остаться?

— Конечно, у нас есть разговоры. Но на сегодняшний день мы все думаем только о футболе. Что касается будущего, проведем итоговый разговор в последние дни чемпионата.

— Попросите остаться?

— Будем разговаривать на все темы. Мы очень любим разговаривать!

— Как проходят переговоры по вашему контракту?

— Все вопросы к моему агенту. Если говорит, что узнаете летом, значит узнаете летом.

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры