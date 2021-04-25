Джикия: «Пробовали уговорить Тедеско остаться? Конечно, у нас есть разговоры»
20:00
Защитник «Спартака» Георгий Джикия, подводя итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0), рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско и о своем контракте.
— Вы не пробовали уговорить Тедеско остаться?
— Конечно, у нас есть разговоры. Но на сегодняшний день мы все думаем только о футболе. Что касается будущего, проведем итоговый разговор в последние дни чемпионата.
— Попросите остаться?
— Будем разговаривать на все темы. Мы очень любим разговаривать!
— Как проходят переговоры по вашему контракту?
— Все вопросы к моему агенту. Если говорит, что узнаете летом, значит узнаете летом.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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