Джикия: «Пробовали уговорить Тедеско остаться? Конечно, у нас есть разговоры»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, подводя итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0), рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско и о своем контракте.

— Вы не пробовали уговорить Тедеско остаться?

— Конечно, у нас есть разговоры. Но на сегодняшний день мы все думаем только о футболе. Что касается будущего, проведем итоговый разговор в последние дни чемпионата.

— Попросите остаться?

— Будем разговаривать на все темы. Мы очень любим разговаривать!

— Как проходят переговоры по вашему контракту?

— Все вопросы к моему агенту. Если говорит, что узнаете летом, значит узнаете летом.

(Артем Калинин)