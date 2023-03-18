Дуарте — о поражении от «Оренбурга»: «Начали мы не лучшим образом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России объяснил, что не получилось у красно-белых в этой встрече.

— Как прошел матч, что не получилось?

— Действительно начали мы не лучшим образом. Выиграли не так активно, как должны были. Но есть и позитив. Мы прибавили во втором тайме. У нас появились моменты. Но не повезло, к сожалению, не забили. Хотя выглядели мы лучше, и прогресс был по ходу игры.

— Как себя чувствуете? Как проходит адаптация?

— По началу, не скрою, было сложновато. Сейчас адаптация идет лучше. Спасибо моим партнерам. Они мне помогают. Сейчас я чувствую себя все более своим.

— Как проходит процесс изучения языка?

— Процесс идет. Кое-какие слова по-русски я уже понимаю. Активно изучаю английский. Так как это язык международного общения. Есть Кейта, который тоже говорит по-испански. Он мне помогает. Процесс идет.

— После матча с «Уралом» потеряли место в старте. Как переживали эту ситуацию?

— Работал над собой. Проанализировал тот матч. Это безусловно была моя ошибка. Такова доля центрального защитника. Продолжаю работать над собой. Надеюсь, что вернусь в состав и все будет хорошо.

— Как часто вы играли на искусственных полях, как оцените состояние поля сегодня?

— Ощущения немножко другие. Но опыт у меня уже есть. Мы тренировались на искусственном поле перед этим.