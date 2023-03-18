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18 марта, 15:06

Дуарте — о поражении от «Оренбурга»: «Начали мы не лучшим образом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России объяснил, что не получилось у красно-белых в этой встрече.

— Как прошел матч, что не получилось?

— Действительно начали мы не лучшим образом. Выиграли не так активно, как должны были. Но есть и позитив. Мы прибавили во втором тайме. У нас появились моменты. Но не повезло, к сожалению, не забили. Хотя выглядели мы лучше, и прогресс был по ходу игры.

— Как себя чувствуете? Как проходит адаптация?

— По началу, не скрою, было сложновато. Сейчас адаптация идет лучше. Спасибо моим партнерам. Они мне помогают. Сейчас я чувствую себя все более своим.

— Как проходит процесс изучения языка?

— Процесс идет. Кое-какие слова по-русски я уже понимаю. Активно изучаю английский. Так как это язык международного общения. Есть Кейта, который тоже говорит по-испански. Он мне помогает. Процесс идет.

— После матча с «Уралом» потеряли место в старте. Как переживали эту ситуацию?

— Работал над собой. Проанализировал тот матч. Это безусловно была моя ошибка. Такова доля центрального защитника. Продолжаю работать над собой. Надеюсь, что вернусь в состав и все будет хорошо.

— Как часто вы играли на искусственных полях, как оцените состояние поля сегодня?

— Ощущения немножко другие. Но опыт у меня уже есть. Мы тренировались на искусственном поле перед этим.

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Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
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