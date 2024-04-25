Защитник «Спартака» Дуарте из-за дисквалификации пропустит матч с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не сыграет против «Локомотива» в матче 26-го тура РПЛ.

24-летний парагваец получил желтую карточку в конце первого тайма матча против ЦСКА в 21-м туре. Предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом он пропустит следующий матч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».