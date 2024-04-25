ЦСКА — «Спартак»: ничья после первого тайма

ЦСКА и «Спартак» играют вничью после первого тайма матча 21-го тура РПЛ — 0:0.

В середине первого тайма арбитр матча Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота армейцев после попадания мяча в руку форварда ЦСКА Федора Чалова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».