Защитник «Спартака» Денисов объяснил разгромное поражение от «Ростова»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ростова» (0:3) в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

— Что это было? «Спартак» играет в ранге победителя этого турнира. Почему не получилось?

— Я играл во втором тайме. Наверное, лучше говорить о нем. Не получался выход из обороны. Нас накрывали. Было много длинных передач и не могли зацепиться за мяч. Что еще? Наверное, прессинг тоже, «Ростов» достаточно легко выходил из-под него. Был момент: один или два раза мы отобрали, сразу атака пошла. Не знаю, чего не хватило. Когда играешь, тяжело сразу анализировать. Поэтому нужно посмотреть. Разберем. Все-таки это первый матч на турнире, мы только подходим к играм.

— «Ростов», который в прошлом году на этом же турнире не забил ни одного, забил три «Спартаку», в предыдущем матче три в ворота «Шабаб Аль-Ахли». Ожидали такого от «Ростова»? Чем они удивили?

— Да особо ничем. Они прессинговали один в один. В принципе, у них это всегда хорошо получается. Выход из обороны знаем. Наверное, нам не хватило опять же каких-то компонентов. Может, свежести, может, еще чего-то. Думаю, надо по поводу тактики разобрать.

— Угальде играл с тобой во втором тайме. Как оценишь? Как он тебе?

— Активный интересный нападающий. Нужно посмотреть еще в сезоне.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.