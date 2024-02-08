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8 февраля, 12:14

Защитник «Спартака» Денисов объяснил разгромное поражение от «Ростова»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист Даниил Денисов
Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ростова» (0:3) в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

— Что это было? «Спартак» играет в ранге победителя этого турнира. Почему не получилось?

— Я играл во втором тайме. Наверное, лучше говорить о нем. Не получался выход из обороны. Нас накрывали. Было много длинных передач и не могли зацепиться за мяч. Что еще? Наверное, прессинг тоже, «Ростов» достаточно легко выходил из-под него. Был момент: один или два раза мы отобрали, сразу атака пошла. Не знаю, чего не хватило. Когда играешь, тяжело сразу анализировать. Поэтому нужно посмотреть. Разберем. Все-таки это первый матч на турнире, мы только подходим к играм.

— «Ростов», который в прошлом году на этом же турнире не забил ни одного, забил три «Спартаку», в предыдущем матче три в ворота «Шабаб Аль-Ахли». Ожидали такого от «Ростова»? Чем они удивили?

— Да особо ничем. Они прессинговали один в один. В принципе, у них это всегда хорошо получается. Выход из обороны знаем. Наверное, нам не хватило опять же каких-то компонентов. Может, свежести, может, еще чего-то. Думаю, надо по поводу тактики разобрать.

— Угальде играл с тобой во втором тайме. Как оценишь? Как он тебе?

— Активный интересный нападающий. Нужно посмотреть еще в сезоне.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
11
8
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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