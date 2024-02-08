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8 февраля, 12:06

Денисов рассказал о физической готовности игроков «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности игроков красно-белых к возобновлению сезона.

7 февраля «Спартак» проиграл «Ростову» в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ — 0:3.

— Насколько тяжело было с «Ростовом» по движению?

— Прошло чуть больше двух недель, наверное, как мы вышли (из отпуска. — Прим. «СЭ»). Нас нагружают, мы работаем. Это часть подготовительного процесса к сезону.

— Болельщики опасаются, что этот поздний выход из отпуска и негативный результат в первом матче подтверждает, не скажется ли это на подготовке? Чувствуете, что к «Зениту» вы будете прям готовы?

— У нас есть тренерский штаб, который разработал план и подготовил программу для нас и подводит к первым играм и, соответственно, к оставшейся части сезона.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Локомотив

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