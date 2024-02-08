Денисов рассказал о физической готовности игроков «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности игроков красно-белых к возобновлению сезона.

7 февраля «Спартак» проиграл «Ростову» в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ — 0:3.

— Насколько тяжело было с «Ростовом» по движению?

— Прошло чуть больше двух недель, наверное, как мы вышли (из отпуска. — Прим. «СЭ»). Нас нагружают, мы работаем. Это часть подготовительного процесса к сезону.

— Болельщики опасаются, что этот поздний выход из отпуска и негативный результат в первом матче подтверждает, не скажется ли это на подготовке? Чувствуете, что к «Зениту» вы будете прям готовы?

— У нас есть тренерский штаб, который разработал план и подготовил программу для нас и подводит к первым играм и, соответственно, к оставшейся части сезона.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.