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8 февраля, 12:16

Стрепетов: «По Артуру есть большие вопросы — пока он на поле больше как зритель»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о составе петербуржцев в преддверии матча с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубке равноправия.

«Состав «Зенита», который мы видели в первом матче Кубка равноправия, — это, конечно, не будущий стартовый состав к возобновлению РПЛ. Это все же товарищеский, тренировочный турнир, подготовительный. Хотя в составе петербуржцев очень нравится Педро — он со своей «изюминкой», с обводкой, нацелен на ворота. И такое впечатление, что они с Дугласом Сантосом уже давно играют вместе — видно взаимопонимание в этой связке, что они друг друга «ищут». А вот по Артуру есть большие вопросы — пока он на поле больше как зритель. А ведь его стали сравнивать с Малкомом... Но пока этот вопрос даже не обсуждается. Наверное, ему нужно адаптироваться. Но, повторюсь, я думаю, на этом турнире мы не узнаем того состава, который будет играть против «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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