Стрепетов: «По Артуру есть большие вопросы — пока он на поле больше как зритель»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о составе петербуржцев в преддверии матча с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубке равноправия.

«Состав «Зенита», который мы видели в первом матче Кубка равноправия, — это, конечно, не будущий стартовый состав к возобновлению РПЛ. Это все же товарищеский, тренировочный турнир, подготовительный. Хотя в составе петербуржцев очень нравится Педро — он со своей «изюминкой», с обводкой, нацелен на ворота. И такое впечатление, что они с Дугласом Сантосом уже давно играют вместе — видно взаимопонимание в этой связке, что они друг друга «ищут». А вот по Артуру есть большие вопросы — пока он на поле больше как зритель. А ведь его стали сравнивать с Малкомом... Но пока этот вопрос даже не обсуждается. Наверное, ему нужно адаптироваться. Но, повторюсь, я думаю, на этом турнире мы не узнаем того состава, который будет играть против «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.