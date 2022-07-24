Терехов — об интересе ЦСКА: «У меня действующий контракт с «Сочи»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем и прокомментировал информацию об интересе ЦСКА.

— Что по поводу твоего будущего?

— Я игрок «Сочи». Что по поводу моего будущего?

— Говорили, что тебя хочет забрать ЦСКА.

— У меня действующий контракт с «Сочи».

— То есть таких разговоров не было?

— Не имею право вести разговоры при действующем контракте.

— Все говорили, что Федотов хотел забрать тебя в ЦСКА.

— Мне ничего не говорили об этом.

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре сочинцы сыграют дома против «Ахмата». Матч состоится 30 июля, начало — в 20.00 (мск).