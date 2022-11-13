Кухарчук — о ситуации в «Химках»: «Не буду оценивать, как ко мне относятся»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Вам приятно провести сто матчей за «Химки»?

— За любой клуб приятно провести сто матчей. Это хорошая цифра! За «Химки» тоже приятно, премьер-лига!

— Есть ощущения, что «Химки» на вас не рассчитывают?

— Могу сказать только одно. Сейчас у меня меньше взаимодействия с командой, потому что я тренируюсь индивидуально и провожу время в медицинском кабинете с тренером по физподготовке. Не буду оценивать, как ко мне относятся.

— Есть уверенность, что весной будешь играть за «Химки»?

— В чем сейчас может быть уверенность? На сегодняшний день в какой либо сфере есть уверенность? Нет.

— Вы приглашены на свадьбу Ильи Садыгова?

— Приглашен. Я не знаю, кто там будет еще, — сказал Кухарчук «СЭ».