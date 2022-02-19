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Сегодня, 14:18

Карраскаль — о переходе в ЦСКА: «Очень доволен тем, что приехал в ЦСКА»

Карраскаль рассказал, как вел переговоры о переходе ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.

«Я очень доволен тем, что я приехал в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их скорее увидеть.

Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что я могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА.

Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому я не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», — сказал Карраскаль в интервью клубному YouTube-каналу.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCwyK7L9OBSyoNbE4vtaNd6g

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Хорхе Карраскаль
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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