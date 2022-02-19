Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.

«Я очень доволен тем, что я приехал в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их скорее увидеть.

Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что я могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА.

Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому я не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», — сказал Карраскаль в интервью клубному YouTube-каналу.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.