Защитник сборной Сербии Эракович прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Защитник сборной Сербии Страхинья Эракович в комментарии корреспонденту «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Зенита».

«Интерес «Зенита»? Ничего не знаю и не слышал об этом. Сейчас мой клуб «Црвена Звезда», я игрок этой команды и на этом все. Знаю ли я такой клуб, как «Зенит»? Да, конечно, знаю этот российский клуб. Знаю, что несколько дней назад они играли товарищеский матч со «Звездой», — сказал серб «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «вбросом» новость об интересе к защитнику.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.