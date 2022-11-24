В «Зените» назвали вбросом новость о заинтересованности в Эраковиче

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в защитнике «Црвены Звезды» Страхине Эраковиче.

«Зенит» интересуется Эраковичем? Слухи не комментируем. Вброс ли это? Конечно», — сказал Медведев «СЭ».

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.