«Зенит» намерен подписать защитника «Црвены Звезды» Эраковича

«Зенит» интересуется защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 21-летний серб является приоритетной целью для клуба из Санкт-Петербурга на зимнее трансферное окно.

При этом в «Црвене Звезде» рассчитывают, что футболист успешно выступит на ЧМ-2022 и хотят получить за него 14 миллионов евро.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.