Защитник сборной России поделился мнением о нашумевшем интервью Черчесова
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» высказал свое мнение по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
— Как отнесся к интервью Станислава Черчесова, которое вызвало такой широкий резонанс?
— Спокойно.
— Столь же спокойно отнесся бы и в том случае, если бы критика была в твой адрес?
— Я нормально отношусь к критике. Вообще удивился, что поднялся такой ажиотаж. Думаю, дело в том, что в последнем матче счет оказался столь крупным, возникло напряжение. Тренеры порой критикуют футболистов, в этом нет ничего нового.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Евгеньева читайте на сайте «СЭ»
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