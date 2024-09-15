Защитник «Ростова» Вахания: «Зачем бояться Дзюбу? Будем играть»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал «СЭ» переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

Тольяттинский клуб объявил о подписании форварда на правах свободного агента 12 сентября. Его контракт рассчитан до окончания текущего сезона.

— Дзюба перешел в «Акрон» и в конце сентября должен сыграть с «Ростовом». Обсуждали этот момент?

— Не обсуждали. Тем интереснее будет сыграть.

— Не боитесь? Он любит забивать бывшим командам.

— Зачем бояться? У нас нет выбора — будем играть.

23-летний Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками. В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».