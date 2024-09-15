Орлов: «Соболев — один из шестерых игроков «Зенита», кто боролся за мячи в матче с ЦСКА»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

«Матч в Москве навел меня на мысль: я понял, зачем Семаку нужен Соболев. Зенитовские бразильцы — без сомнения, техничны, но они играют все-таки в мягкой манере. А российский футбол требует бойцовских качеств. ЦСКА в этом туре устроил «Зениту» очень жесткую проверку. Сколько раз, проигрывая единоборства, гости смотрели на судью, рассчитывая, что тот зафиксирует фол? Армейцы здорово настроились на этот поединок. Они хотели дать бой чемпиону страны. Они его и дали. Просто не хватило мастерства в решающих эпизодах.

Так вот «Зенит» смог выдержать давление хозяев благодаря бойцовским качествам шестерых игроков. Во-первых, это Алип. Неслучайно же он сдержал самого Холанна. Эракович может жестко ногу ставить, Барриос сыграл на своем уровне. А вот дальше — в полузащите — никто борьбу не навязал. Имею в виду и Вендела, и Клаудиньо. Семак ведь и выпустил во втором тайме в центр поля Ерохина, чтобы питерцы там не проигрывали единоборства.

Я назвал четвертых. Пятым является Соболев. Тот же Кассьерра частенько уступает соперникам в борьбе, а Соболев бьется за каждый мяч. Он пригодился команде.

Ну и шестой — Лусиано. Великолепное приобретение! Как он сегодня в окружении трех защитников сохранил мяч, отдал налево и продолжил голевую атаку? Ну и гол забил, подсторожил эпизод — использовал его на все 100 процентов. Моментально сориентировался и пробил в противоход Акинфееву. Кассьерра имел хороший момент, но сыграл не так хладнокровно, ка аргентинец.

Так вот эти шесть бойцов держали баланс игры сине-бело-голубых. Нужно отдать должное команде Николича. Прессинг ЦСКА был просто фантастическим! Армейцы дышать не давали подопечным Семака! Бразильцам пришлось непросто при выходе в атаку. Да, где-то красно-синие действовали на грани фола (например, Мусаев), но таков современный футбол. «Зенит» с таким давлением в нашем чемпионате еще не сталкивался», — сказал «СЭ» Орлов.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе из московского «Спартака», сумма трансфера составила 10 миллионов евро по данным Transfermarkt.

«Зенит» после 8 матчей возглавляет таблицу РПЛ с 20 очками. ЦСКА (13 очков) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.