Защитник «Ростова» Мелехин прокомментировал отъезд легионеров из российских клубов

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал «РБ Спорт», что думает об отъезде легионеров из чемпионата России.

— Честно ли, что у кого-то уехали легионеры, а у кого-то нет? — вопрос Мелехину.

— Нечестно, конечно. Команда готовилась с одними футболистами, наигрывала состав. И тут в какой-то момент массово уезжают игроки старта. Любому тренеру будет тяжело их заменить. Те, у кого иностранцы остались, им проще в этом плане.

— Ты играешь как раз на позиции Баштуша. Получается, отъезд легионеров — это хорошо для таких молодых ребят?

— Согласен. Но лучше, чтобы была настоящая конкуренция. Я бы постарался ее выиграть у Баштуша.

Ранее ФИФА позволила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами на срок до 30 июня. Ростовскую команду временно покинули шесть легионеров: защитники Деннис Хаджикадунич и Баштуш, а также полузащитники Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист, Кэнто Хасимото и Армин Гигович.