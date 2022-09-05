Осипенко: «Бабурин всю игру тащил, молодец»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал эпизод с пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Пообщались с Бабуриным уже? Он все-таки бывший игрок «Ростова».

— Да, я хорошо с ним общаюсь, по-дружески. Он всю игру тащил, молодец.

— Он признает, что действительно все было по правилам игры?

— Я не спрашивал. Даже не знаю, кто там выбегал. Но если судья сказал перебивать, значит, так и было. Честно, не видел момента. Не слышал, что судья говорил игрокам «Торпедо», но они возмущались правильно, почему постоянно перебивают. Может, кто-то и них выбегал, я не знаю.

— «Торпедо», несмотря на концовку, показали много желтых карточек. И в целом они играли грубо. Можно сказать, что ваши соперники сегодня играли грязно?

— Я бы так не сказал. Это бойцовские качества, они рубятся на каждом сантиметре поля, никто не хочет его уступать.

— Но у «Ростова» ни одной желтой, хотя вы тоже не хотели сдаваться.

— Значит, по правилам боролись.

— Что сегодня снизошло на Бабурина? Можно сказать, что он сегодня играл, как бог?

— Да, у него сегодня был очень хороший матч. Он и так хороший вратарь. Но это как обычно, когда ты играешь против своей команды, находясь в аренде, у тебя мотивация доказать, сумасшедший настрой. Сегодня у него был двойной настрой.