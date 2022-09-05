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5 сентября, 23:03

Осипенко: «Бабурин всю игру тащил, молодец»

Дмитрий Барулев
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал эпизод с пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Пообщались с Бабуриным уже? Он все-таки бывший игрок «Ростова».

— Да, я хорошо с ним общаюсь, по-дружески. Он всю игру тащил, молодец.

— Он признает, что действительно все было по правилам игры?

— Я не спрашивал. Даже не знаю, кто там выбегал. Но если судья сказал перебивать, значит, так и было. Честно, не видел момента. Не слышал, что судья говорил игрокам «Торпедо», но они возмущались правильно, почему постоянно перебивают. Может, кто-то и них выбегал, я не знаю.

— «Торпедо», несмотря на концовку, показали много желтых карточек. И в целом они играли грубо. Можно сказать, что ваши соперники сегодня играли грязно?

— Я бы так не сказал. Это бойцовские качества, они рубятся на каждом сантиметре поля, никто не хочет его уступать.

— Но у «Ростова» ни одной желтой, хотя вы тоже не хотели сдаваться.

— Значит, по правилам боролись.

— Что сегодня снизошло на Бабурина? Можно сказать, что он сегодня играл, как бог?

— Да, у него сегодня был очень хороший матч. Он и так хороший вратарь. Но это как обычно, когда ты играешь против своей команды, находясь в аренде, у тебя мотивация доказать, сумасшедший настрой. Сегодня у него был двойной настрой.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Максим Осипенко
1
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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