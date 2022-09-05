Президент «Торпедо» Илья Геркус иронично прокомментировал работу главного арбитра матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1) Яна Бобровского.

— Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти. Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и 4 раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался. Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно. Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

— Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?

— Работать на тренировках, не жаловаться на судей.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».