Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 23:05

Геркус о главном арбитре матча «Торпедо» — «Ростов» Бобровском: «Он и 4 раза кому-то даст перебить пенальти»

Геркус считает, что Бобровский может дать перебить пенальти 4 раза после матча «Торпедо» — «Ростов»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Илья Геркус иронично прокомментировал работу главного арбитра матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1) Яна Бобровского.

— Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти. Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и 4 раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался. Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно. Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

— Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?

— Работать на тренировках, не жаловаться на судей.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Ян Бобровский
9
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипенко: «Бабурин всю игру тащил, молодец»

Осипенко посвятил победный гол в матче с «Торпедо» новорожденному ребенку
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости