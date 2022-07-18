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Терентьев: «Али Соу в один день просто собрался и уехал из «Ростова». Я даже не успел с ним попрощаться»

Терентьев рассказал, как легионеры некрасиво покинули «Ростов»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с корреспондетом «СЭ» рассказал об уходе Али Соу из команды.

— Говорят, что Соу покинул команду не самым красивым образом. Что случилось?

— Он в один день просто собрался и уехал. Я даже не успел с ним попрощаться. Это был последний иностранец в нашей команде. Али — хороший парень. С несколькими ребятами он успел попрощаться. Некоторые легионеры даже в общую группу ничего не писали, просто удалялись из чата, — сказал Терентьев «СЭ».

28-летний нападающий воспользовался решением ФИФА, приостановил контракт с российским клубом на год и перешел в турецкий «Анкарагюджю».

Денис Терентьев
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
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Максим Глушенков

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Роман Акбашев

Роман Акбашев

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

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П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

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Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

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Тимур Сулейманов

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Нижний Новгород

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Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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