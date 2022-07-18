Терентьев: «Али Соу в один день просто собрался и уехал из «Ростова». Я даже не успел с ним попрощаться»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с корреспондетом «СЭ» рассказал об уходе Али Соу из команды.

— Говорят, что Соу покинул команду не самым красивым образом. Что случилось?

— Он в один день просто собрался и уехал. Я даже не успел с ним попрощаться. Это был последний иностранец в нашей команде. Али — хороший парень. С несколькими ребятами он успел попрощаться. Некоторые легионеры даже в общую группу ничего не писали, просто удалялись из чата, — сказал Терентьев «СЭ».

28-летний нападающий воспользовался решением ФИФА, приостановил контракт с российским клубом на год и перешел в турецкий «Анкарагюджю».