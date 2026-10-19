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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что проводит «дипломатическую операцию» по возвращению флага

Дегтярев рассказал, что проводит «дипломатическую операцию» по возвращению флага России

Алина Савинова

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на церемонии вручения национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» заявил, что проводит наступательную «дипломатическую операцию» по возвращению флага отечественным спортсменам.

«В единоборствах и в любом виде спорта, да и вообще в жизни, очень важно наставничество. Для нас наставником является президент России Владимир Владимирович Путин, который является примером для миллионов единоборцев, будучи мастером спорта СССР по самбо и по дзюдо, мы этим гордимся, и на него равняются сегодня сотни тысяч и миллионы мальчишек не только в России. Я это очень хорошо знаю, потому что по его поручению провожу сейчас наступательную дипломатическую операцию по возвращению нашего флага», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. На данный момент 21 международная олимпийская федерация допустила россиян на турниры под своей эгидой без ограничений.

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Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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