Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что бывший спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов опубликовал переписку с ней. В сообщениях Салихова предлагает выбирать главного тренера для команды, исходя из даты его рождения и букв в имени.

«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и прически.

А по гороскопу Вы просто крыса. Карпина сдал в свое время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни.

Попов, это чистой воды троллинг», — написала Зарема.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.