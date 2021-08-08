Зарема — Попову: «Я же просто троллила вас. А по гороскопу вы просто крыса»
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что бывший спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов опубликовал переписку с ней. В сообщениях Салихова предлагает выбирать главного тренера для команды, исходя из даты его рождения и букв в имени.
«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и прически.
А по гороскопу Вы просто крыса. Карпина сдал в свое время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни.
Попов, это чистой воды троллинг», — написала Зарема.
54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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