Чернов считает, что Зиньковский сможет усилить «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Усилит ли Зиньковский «Спартак»? Он хороший игрок. Все видели как он играл в «Крыльях». Думаю, что да.

Я верю в наш состав после ухода Жиго и Кутепова. Будем работать на сборах. Тренер будет выбирать из игроков, которые есть», — сказал Чернов.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.