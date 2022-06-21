Бакаев объяснил, почему считает «Зенит» сильнейшим клубом России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему считает питерский клуб самым сильным в России.

«Это доказывают результаты клуба в последние годы. К матчам с «Зенитом» мы всегда готовились особенно: разбору соперника уделялось наибольшее количество времени. Понимали, что нам предстоит встреча с самым сильным клубом России, что просто не будет», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Также игрок заявил, что сила «Зенита» в подборе игроков и командном взаимодействии.

«В чем сила «Зенита»? Подбор игроков, командное взаимодействие. Тут вообще без вопросов», — сказал Бакаев.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1».

Полузащитник является воспитанником «Спартака». Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил три гола и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.