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Бакаев объяснил, почему считает «Зенит» сильнейшим клубом России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему считает питерский клуб самым сильным в России.

«Это доказывают результаты клуба в последние годы. К матчам с «Зенитом» мы всегда готовились особенно: разбору соперника уделялось наибольшее количество времени. Понимали, что нам предстоит встреча с самым сильным клубом России, что просто не будет», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Также игрок заявил, что сила «Зенита» в подборе игроков и командном взаимодействии.

«В чем сила «Зенита»? Подбор игроков, командное взаимодействие. Тут вообще без вопросов», — сказал Бакаев.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1».

Полузащитник является воспитанником «Спартака». Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил три гола и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4732035-zelimhan-bakaev-obyasnil-pochemu-schitaet-zenit-samym-silnym-klubom-rossii.html
Зелимхан Бакаев
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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