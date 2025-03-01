Жуков считает, что «Спартак» усилился и имеет все шансы на чемпионство в РПЛ

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что «Спартак» имеет все шансы на чемпионство в этом году.

«У «Спартака» есть все шансы на чемпионство в этом году. Во время зимней паузы команда дополнительно усилилась, купив двух довольно известных футболистов. Но борьба будет серьезной между «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком». Концовка первой части чемпионата у «Спартака» была впечатляющей, но после перерыва всякое может быть. Игра команды может поменяться. Хотя, как мне кажется, Деян Станкович сумел создать боеспособный коллектив», — приводит слова Жукова ТАСС.

После зимней паузы в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который набрал 39 очков. Столько же очков у «Зенита», однако команда уступает по личным встречам. Далее идет «Спартак» (37).