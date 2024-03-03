Новичок «Локомотива» Ньямси — о переезде в Россию: «Непростое решение, но принял его сердцем»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, как решился на переезд в Россию.

«Решение было непростое. Но принимал его сердцем, нужно было выйти из зоны комфорта. В начале семья и близкие не были на моей стороне. Но потом я позвонил своим друзьям, которые играют в России. Все сомнения отпали. Они сказали, что нет никаких проблем. Это стало решающим. Я разговаривал с Изидором», — сказал Ньямси.

Ньямси подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Защитник дебютировал за «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).