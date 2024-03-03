«Балтика» — «Сочи»: ничья после первого тайма

«Балтика» и «Сочи» завершили вничью первый тайм заключительного матча 19-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит в Калининграде. В случае победы «Сочи» (11 очков) может обойти «Балтику» (13) и подняться на предпоследнее место в РПЛ.