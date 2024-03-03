Новичок «Локомотива» Ньямси: «Дзюба зовет меня Жорой»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, как его приняла команда.

«Дзюба зовет меня Жорой, как и все в команде. Меня все приняли очень тепло, все очень здорово. Работа с Дзюбой? У нас много талантливых ребят. Но безусловно, Дзюба — топовый игрок, у которого можно многому научиться. С ним интересно работать и тренироваться. Коллектив есть, надо двигаться вперед», — сказал Ньямси.

Ньямси подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Защитник дебютировал за «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).