Алаев — про газон на стадионе «Спартака»: «Комиссия была поражена»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с недопуском стадиона «Спартака» для поведения матчей лиги.

«Комиссия еженедельно мониторит поля клубов. В начале и середине февраля поле было близко к оптимальному качеству. Поэтому, когда комиссия приезжала на стадион ["Спартака"] на финальный замер, то была поражена. Газона там не было, как такового. Что произошло? На этот вопрос правильнее будет ответить руководству «Спартака». По нашей информации, случились технические проблемы с системой подогрева. По факты, на этом газоне играть нельзя. Стадион не соответствует требованиям и является травмоопасный. Решение комиссии было недоступной арену, что мы и сделали. Теперь «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках». А следующая комиссия будет за 10 дней до следующего домашнего матча «Спартака», — сказал Алаев.

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». В московском клубе объяснили причину плохого качества газона.

РПЛ объявила, что матч 20-го тура «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках».