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31 января, 19:35

Монтес: «Выровнялся с командой физически. Работаю, но не зацикливаюсь на мыслях о чемпионате мира»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе на зимних сборах.

«Моя форма? Присоединился к «Локомотиву» немного позже, была договоренность с тренером. Прошлый год получился плотным на футбол, в графике не было места отпуска. Поэтому дали отдохнуть чуть-чуть больше. Но уже сейчас я выровнялся с командой физически», — сказал Монтес «СЭ».

Монтес также рассказал, как готовится к чемпионату мира.

«Чемпионат мира — это событие для каждого игрока, большая веха. Все хотят подойти к турниру без травм. Но я на этом не зацикливаюсь. Работаю, сосредоточен, делаю профилактику травм для минимизации рисков», — добавил Монтес.

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ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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«Оренбург» сыграл вничью с «Борацем» в товарищеском матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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