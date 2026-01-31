Монтес: «Выровнялся с командой физически. Работаю, но не зацикливаюсь на мыслях о чемпионате мира»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе на зимних сборах.

«Моя форма? Присоединился к «Локомотиву» немного позже, была договоренность с тренером. Прошлый год получился плотным на футбол, в графике не было места отпуска. Поэтому дали отдохнуть чуть-чуть больше. Но уже сейчас я выровнялся с командой физически», — сказал Монтес «СЭ».

Монтес также рассказал, как готовится к чемпионату мира.

«Чемпионат мира — это событие для каждого игрока, большая веха. Все хотят подойти к турниру без травм. Но я на этом не зацикливаюсь. Работаю, сосредоточен, делаю профилактику травм для минимизации рисков», — добавил Монтес.