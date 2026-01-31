Монтес опроверг информацию о шантаже «Локомотива»: «Это все неправда! Я продолжаю работу»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отказе от тренировок.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний мексиканец заявил главному тренеру команды Михаилу Галактионову, что способен саботировать работу на сборах из-за отказа продавать его в «Бешикташ».

«Не знаю, как и откуда берутся подобного рода новости. Могу сказать только, что это все неправда. Я продолжаю работать с «Локомотивом». Только что сыграли товарищеский матч. Все мысли только о работе и тренировках. Трансферные вопросы — это клуб, представители. Не моя работа», — сказал Монтес «СЭ».