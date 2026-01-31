«Оренбург» сыграл вничью с «Борацем» в товарищеском матче

«Оренбург» сыграл вничью с боснийским «Борацом» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции — 2:2.

Голами в составе оренбуржцев отметились Хорди Томпсон и Дамиан Пуэбла. В составе команды из Боснии отличились Дамир Хрелья и Дино Скоруп.

Следующий товарищеский матч «Оренбург» проведет против тульского «Арсенала» 6 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Оренбург» — «Борац Б-Л» — 2:2 (1:1)

Голы: Грелья, 32 (0:1). Томпсон, 39 (1:1). Пуэбла, 49 (2:1). Скоруп, 80 (2:2).

«Оренбург»: Овсянников (Ходанович, 64), Ведерников (Татаев, 64), Муфи (Хотулев, 64), Ценов (Кантеро, 64), Паласиос (Рыбчинский, 64), Аванесян (Болотов, 64), Куль (Ду Кейрос, 64), Томпсон (Иващенко, 64), Пуэбла (Черкасов, 64), Гюрлюк (Савельев, 64), Жезус (Галкин, 64).

Предупреждение: Паласиос, 13.

31 января.