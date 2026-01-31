Отец Кокшарова сообщил, что игрок покидает расположение «Пари НН»: «Он возвращается в «Краснодар»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова ответил «СЭ» на вопрос о будущем сына.

21-летний россиянин находился на просмотре в «Пари НН».

«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в «Пари НН» не состоится. Сейчас у Александра действующий контракт с «Краснодаром». Он возвращается в расположение «Краснодара». Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», — сказал Кокшаров «СЭ».

Контракт Кокшарова с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 5 матчей в РПЛ, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.