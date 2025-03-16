Защитник «Локомотива» Ньямси: «Не сталкивался с расизмом в РПЛ»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в комментарии для «СЭ» заявил, что не сталкивался с расизмом в российском футболе.

28-летний француз перешел в «Локомотив» из «Страсбура» в феврале прошлого года.

«Честно сказать, я не слышал о ситуации с Венделом. С расизмом в РПЛ я не сталкивался», — сказал Ньямси «СЭ».

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.