Защитник «Локомотива» Ньямси: «Не сталкивался с расизмом в РПЛ»
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в комментарии для «СЭ» заявил, что не сталкивался с расизмом в российском футболе.
28-летний француз перешел в «Локомотив» из «Страсбура» в феврале прошлого года.
«Честно сказать, я не слышал о ситуации с Венделом. С расизмом в РПЛ я не сталкивался», — сказал Ньямси «СЭ».
Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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