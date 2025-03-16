Футбол
16 марта 2025, 16:30

Ледяхов — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «У красно-белых небольшое преимущество»

Ледяхов перед матчем с «Зенитом» заявил, что у «Спартака» есть преимущество
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые не проиграют в этой встрече.

— Можно ли считать «Спартак» фаворитом в этом матче?

— Фаворит — слишком громкое слово в данном случае, учитывая статус соперника. Хотя, наверное, небольшое преимущество на бумаге у красно-белых все же есть. Все-таки играют дома, при своих болельщиках. Зимними трансферами «Спартак» дал понять, что намерен бороться за золото. Иначе для чего нужно было тратить такие приличные суммы на новичков?

— Как закончится сегодняшний день?

— Хочется поставить на победу «Спартака», но «Зенит», конечно, крепкий орешек. С чемпионским опытом, подбором исполнителей, скамейкой, обоймой...

— Ничья?

— «Спартак» не проиграет! Либо ничья, либо победа. Домашний стадион, состав хорошо укомплектован, Барко, Угальде, новички, есть химия в коллективе, амбиции клуба обнадеживают. По качеству игры «Зенит» нельзя назвать явным фаворитом в этой встрече. Поборемся. (Улыбается.)

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел.«Спартак» не проиграет!» Ледяхов — о Венделе, Соболеве и матче с «Зенитом»

Игорь Ледяхов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • bond1951

    х.........н ты угадал.......лядяхов.........

    16.03.2025

  • Zloydok65

    признался,что в Спартаке есть химия. Еще покруче бромантана?

    16.03.2025

