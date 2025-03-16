Ледяхов перед матчем с «Зенитом» заявил, что у «Спартака» есть преимущество

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые не проиграют в этой встрече.

— Можно ли считать «Спартак» фаворитом в этом матче?

— Фаворит — слишком громкое слово в данном случае, учитывая статус соперника. Хотя, наверное, небольшое преимущество на бумаге у красно-белых все же есть. Все-таки играют дома, при своих болельщиках. Зимними трансферами «Спартак» дал понять, что намерен бороться за золото. Иначе для чего нужно было тратить такие приличные суммы на новичков?

— Как закончится сегодняшний день?

— Хочется поставить на победу «Спартака», но «Зенит», конечно, крепкий орешек. С чемпионским опытом, подбором исполнителей, скамейкой, обоймой...

— Ничья?

— «Спартак» не проиграет! Либо ничья, либо победа. Домашний стадион, состав хорошо укомплектован, Барко, Угальде, новички, есть химия в коллективе, амбиции клуба обнадеживают. По качеству игры «Зенит» нельзя назвать явным фаворитом в этой встрече. Поборемся. (Улыбается.)