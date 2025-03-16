Ледяхов: «Вендел должен был держать себя в руках»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» в интервью «СЭ» высказался о дисквалификации на эту игру полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

27-летний бразилец получил прямую красную карточку в матче 20-го тура с «Факелом» за оскорбительный жест в ответ на расистские выкрики фанатов.

— Дисквалификация Вендела повышает шансы москвичей на сегодняшнюю победу?

— Сложно сказать... Понятно, что бразилец — мастер. Но мы толком его весной и не видели. С ЦСКА он не играл из-за перебора карточек, сейчас тоже не выйдет из-за удаления. Вопросы к дисциплине. При этом в одиночку он не может приносить «Зениту» очки. У Питера длинная скамейка. Семак обязательно найдет ему замену, может быть, и схему поменяет.

— А адекватно ли наказали Вендела?

— Всех тонкостей дела не знаю. Но, как понимаю, его наказали, что называется, по закону. По регламенту. Неспортивное поведение. Вендел должен был держать себя в руках. Так принято во всем мире. Что тут еще обсуждать?

— Не считаете, что «Зениту» следовало его продать зимой?

— Бразильцы — ребята специфические. И Вендел, и Клаудиньо уже все выиграли в нашей лиге. Мотивация притупилась. Их постоянно надо держать в тонусе. Раз Клаудиньо отпустили, значит, уже видели, что глаза совсем не горят. Видимо, у Вендела немного другая история. Хотя... Пока он действительно не показывает рвения. Посмотрим, что будет после дисквалификации. Мне все-таки кажется, Вендел соберется и доиграет сезон на своем привычном уровне. Еще поможет сине-бело-голубым.