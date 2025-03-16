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Ледяхов: «Вендел должен был держать себя в руках»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» в интервью «СЭ» высказался о дисквалификации на эту игру полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

27-летний бразилец получил прямую красную карточку в матче 20-го тура с «Факелом» за оскорбительный жест в ответ на расистские выкрики фанатов.

— Дисквалификация Вендела повышает шансы москвичей на сегодняшнюю победу?

— Сложно сказать... Понятно, что бразилец — мастер. Но мы толком его весной и не видели. С ЦСКА он не играл из-за перебора карточек, сейчас тоже не выйдет из-за удаления. Вопросы к дисциплине. При этом в одиночку он не может приносить «Зениту» очки. У Питера длинная скамейка. Семак обязательно найдет ему замену, может быть, и схему поменяет.

— А адекватно ли наказали Вендела?

— Всех тонкостей дела не знаю. Но, как понимаю, его наказали, что называется, по закону. По регламенту. Неспортивное поведение. Вендел должен был держать себя в руках. Так принято во всем мире. Что тут еще обсуждать?

— Не считаете, что «Зениту» следовало его продать зимой?

— Бразильцы — ребята специфические. И Вендел, и Клаудиньо уже все выиграли в нашей лиге. Мотивация притупилась. Их постоянно надо держать в тонусе. Раз Клаудиньо отпустили, значит, уже видели, что глаза совсем не горят. Видимо, у Вендела немного другая история. Хотя... Пока он действительно не показывает рвения. Посмотрим, что будет после дисквалификации. Мне все-таки кажется, Вендел соберется и доиграет сезон на своем привычном уровне. Еще поможет сине-бело-голубым.

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел.«Спартак» не проиграет!» Ледяхов — о Венделе, Соболеве и матче с «Зенитом»
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Игорь Ледяхов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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