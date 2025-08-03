Шпилевский — о поражении от «Локомотива»: «Трудно подобрать слова, но парнями я реально горжусь»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).
«Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, потому что ребята этого не заслуживают. Это касается каждого матча, а игры с «Локомотивом» особенно. Трудно подобрать слова, но парнями я реально горжусь: их самоотдачей, желанием, они бились до конца. К сожалению, допустили ошибки при пропущенных голах. Когда играешь с такими хорошими командами, как «Локомотив», соперник этого не прощает. Ошибки можно назвать банальными, поэтому больно принимать этот результат, но пока приходится это принимать.
Пока мы не до конца укомплектованы. Хотелось бы быстрее усиливаться. Например, сегодня вышел на поле Реналдо Сефас. Видны его качества, но пока футболист физически не готов. Меня как тренера это расстраивает. Пока физическая готовность у него не лучшая. Мы как тренерский штаб можем повлиять на то, чтобы ее усилить. А новые футболисты у нас будут — это сто процентов, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.
«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0