Защитник «Крыльев» Костанца: «Пиняев талантливый, но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца оценил шансы российского нападающего Сергея Пиняева вырасти до уровня форварда «Реала» Винисиуса Джуниора.

«Может ли Пиняев достичь уровня Винисиуса? Пиняй пока еще очень молодой. У него отличные скиллы, он действительно талантливый. Но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать — Винисиус уже на совсем другом уровне. На мой взгляд, он один из лучших в мире прямо сейчас. Но у меня нет сомнений, что, если Пиняй продолжит развиваться и физически, и ментально, то он достигнет очень высокого уровня», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету семь матчей за московскую команду и один гол.