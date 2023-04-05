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Сегодня, 19:50

Гогниев: «По показателю ХG «Химки» даже немного превзошли «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не считает, что он ошибся с игровой философией.

— Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача — остаться в РПЛ. Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?

— Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.

— Но счет-то на табло...

— Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи. Но опять же — если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.

— Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?

— Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.

— Вы про матч с «Зенитом»?

— Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мяча. Создавали моменты. По показателю ХG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить. Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка: лучшая защита — это нападение.

— Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?

— Единственный раз, когда я от него отошел, — матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной им манере.

— Почему?

— Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Мы решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же «Зенитом» в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.

Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики.

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
3
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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