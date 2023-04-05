Гогниев: «По показателю ХG «Химки» даже немного превзошли «Зенит»
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не считает, что он ошибся с игровой философией.
— Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача — остаться в РПЛ. Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?
— Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.
— Но счет-то на табло...
— Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи. Но опять же — если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.
— Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?
— Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.
— Вы про матч с «Зенитом»?
— Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мяча. Создавали моменты. По показателю ХG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить. Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка: лучшая защита — это нападение.
— Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?
— Единственный раз, когда я от него отошел, — матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной им манере.
— Почему?
— Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Мы решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же «Зенитом» в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.
Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4