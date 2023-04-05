Гогниев: «По показателю ХG «Химки» даже немного превзошли «Зенит»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не считает, что он ошибся с игровой философией.

— Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача — остаться в РПЛ. Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?

— Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.

— Но счет-то на табло...

— Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи. Но опять же — если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.

— Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?

— Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.

— Вы про матч с «Зенитом»?

— Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мяча. Создавали моменты. По показателю ХG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить. Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка: лучшая защита — это нападение.

— Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?

— Единственный раз, когда я от него отошел, — матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной им манере.

— Почему?

— Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Мы решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же «Зенитом» в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.

Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики.