Гогниев о Глушакове: «Он не имел права уехать до окончания матча, а вечером играть в медиалиге»
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков зимой покинул команду.
— Многих шокировала зимняя перестройка состава в «Химках». Почему вы отказались от услуг опытных футболистов — Глушакова, Кухарчука, Тихого, Зуева, Камышева?
— Нет ничего вечного в этом мире. Каждый футболист должен все доказывать здесь и сейчас. Вся моя карьера — игровая и тренерская — направлена на то, что футболист должен работать на 100 процентов на каждом занятии. Я несу ответственность за результат. Если меня что-то не устраивает в работе и отношении подопечного к делу, я ему об этом говорю. Один раз, второй. Но если и потом вижу, что ничего не меняется, мы дальше идем своими путями. Не сомневаюсь, что после перестройки состава «Химки» стали сильнее.
— То есть опытные футболисты, о которых сказано выше, не приняли ваших идей? Саботировали тренировки?
— Я просто понял, что эти игроки нам не помощники. Руководствуюсь принципом: если одна дверь закрывается, две другие открываются. Почти все футболисты, которых вы назвали, уже нашли себе новые клубы, будут там развиваться. Какие проблемы? По футбольным моментам мне что-то действительно не нравилось, я говорил все в лицо. В итоге мы расстались.
— Но не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «домой»! Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...
— Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу. Денис — капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в медиалиге. Это мое мнение. Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?
— Какой?
— Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне. Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4