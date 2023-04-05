Гогниев о Глушакове: «Он не имел права уехать до окончания матча, а вечером играть в медиалиге»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков зимой покинул команду.

— Многих шокировала зимняя перестройка состава в «Химках». Почему вы отказались от услуг опытных футболистов — Глушакова, Кухарчука, Тихого, Зуева, Камышева?

— Нет ничего вечного в этом мире. Каждый футболист должен все доказывать здесь и сейчас. Вся моя карьера — игровая и тренерская — направлена на то, что футболист должен работать на 100 процентов на каждом занятии. Я несу ответственность за результат. Если меня что-то не устраивает в работе и отношении подопечного к делу, я ему об этом говорю. Один раз, второй. Но если и потом вижу, что ничего не меняется, мы дальше идем своими путями. Не сомневаюсь, что после перестройки состава «Химки» стали сильнее.

— То есть опытные футболисты, о которых сказано выше, не приняли ваших идей? Саботировали тренировки?

— Я просто понял, что эти игроки нам не помощники. Руководствуюсь принципом: если одна дверь закрывается, две другие открываются. Почти все футболисты, которых вы назвали, уже нашли себе новые клубы, будут там развиваться. Какие проблемы? По футбольным моментам мне что-то действительно не нравилось, я говорил все в лицо. В итоге мы расстались.

— Но не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «домой»! Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...

— Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу. Денис — капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в медиалиге. Это мое мнение. Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?

— Какой?

— Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне. Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт.