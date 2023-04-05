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Сегодня, 19:35

Гогниев о Глушакове: «Он не имел права уехать до окончания матча, а вечером играть в медиалиге»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист "Химок" Денис Глушаков.
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков зимой покинул команду.

— Многих шокировала зимняя перестройка состава в «Химках». Почему вы отказались от услуг опытных футболистов — Глушакова, Кухарчука, Тихого, Зуева, Камышева?

— Нет ничего вечного в этом мире. Каждый футболист должен все доказывать здесь и сейчас. Вся моя карьера — игровая и тренерская — направлена на то, что футболист должен работать на 100 процентов на каждом занятии. Я несу ответственность за результат. Если меня что-то не устраивает в работе и отношении подопечного к делу, я ему об этом говорю. Один раз, второй. Но если и потом вижу, что ничего не меняется, мы дальше идем своими путями. Не сомневаюсь, что после перестройки состава «Химки» стали сильнее.

— То есть опытные футболисты, о которых сказано выше, не приняли ваших идей? Саботировали тренировки?

— Я просто понял, что эти игроки нам не помощники. Руководствуюсь принципом: если одна дверь закрывается, две другие открываются. Почти все футболисты, которых вы назвали, уже нашли себе новые клубы, будут там развиваться. Какие проблемы? По футбольным моментам мне что-то действительно не нравилось, я говорил все в лицо. В итоге мы расстались.

— Но не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «домой»! Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...

— Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу. Денис — капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в медиалиге. Это мое мнение. Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?

— Какой?

— Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне. Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт.

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Денис Глушаков
Спартак Гогниев
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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