Бейл — об интересе «Локомотива»: «Никогда не общался на эту тему»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив».

По информации «РБ-Спорт», в зимнее трансферное окно «Локомотив» рассматривал возможность подписания 27-летнего защитника.

«Я ничего не слышал об интересе «Локомотива» ко мне. Никогда не общался на эту тему», — сказал Бейл «СЭ».

Соглашение с голландцем рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 24 матча, 1 гол и 2 результативные передачи.