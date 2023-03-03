Бейл — об интересе «Локомотива»: «Никогда не общался на эту тему»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив».
По информации «РБ-Спорт», в зимнее трансферное окно «Локомотив» рассматривал возможность подписания 27-летнего защитника.
«Я ничего не слышал об интересе «Локомотива» ко мне. Никогда не общался на эту тему», — сказал Бейл «СЭ».
Соглашение с голландцем рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 24 матча, 1 гол и 2 результативные передачи.
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|
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|17
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|32-23
|35
|
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|5
|4
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|
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|5
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|
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|
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|5
|7
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|
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|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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29 тур
30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
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Торпедо М
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|1
|2
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