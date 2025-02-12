Хавбек «Ахмата» Камило перешел в «Гремио»

Полузащитник «Ахмата» Камило перешел в «Гремио», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

25-летний спортсмен подписал контракт до конца 2027 года.

Камило выступал за «Ахмат» с лета 2023 года. Он провел за грозненцев 50 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.