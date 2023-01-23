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Сегодня, 09:45

Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал о посещении Освенцима во время отпуска

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» рассказал, как посетил бывший концлагерь Освенцим во время отпуска после первой части сезона-2022/23 в РПЛ.

— Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Смотрел много фильмов и читал много книг про Освенцим. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много... — сказал Рамирес.

Футболист добавил, что получил как положительные, так и отрицательные эмоции от посещения бывшего нацистского концлагеря.

— Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место — как в отрицательном, так и в положительном плане. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило, читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его, — добавил Рамирес.

Ранее Рамирес заявил, что готов завершить карьеру, в случае если «Краснодар» станет чемпионом России.

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Кристиан Рамирес
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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