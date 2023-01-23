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«Акрон» вступил в переговоры с экс-форвардом «Ахмата» Понсе

Виктория Кравченко
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«Акрон» интересуется нападающим «Вайле» Андресом Понсе, известным в России по выступлениям за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор», пишет Metaratings.ru.

На данный момент ведутся переговоры. Решение о продолжении карьеры зависит от 26-летнего игрока.

«Вайле» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона чемпионата Дании, но сейчас лидирует в первом. В этом сезоне игрок с учетом национального Кубка провел 21 матч, забив 5 мячей. «Акрон» находится на 13-м месте в первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/akron-vedet-peregovory-s-eks-forvardom-akhmata-ponse-221971/
ФК Акрон
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