«Акрон» вступил в переговоры с экс-форвардом «Ахмата» Понсе

«Акрон» интересуется нападающим «Вайле» Андресом Понсе, известным в России по выступлениям за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор», пишет Metaratings.ru.

На данный момент ведутся переговоры. Решение о продолжении карьеры зависит от 26-летнего игрока.

«Вайле» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона чемпионата Дании, но сейчас лидирует в первом. В этом сезоне игрок с учетом национального Кубка провел 21 матч, забив 5 мячей. «Акрон» находится на 13-м месте в первой лиге.