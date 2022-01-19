Защитник «Краснодара» Петров получил травму головы в матче с «Легией»
Защитник сборной России и «Краснодара» Сергей Петров получил удар по голове в товарищеском матче с «Легией» и покинул поле. Это произошло в первом тайме.
Счет 1:0 в пользу «быков». Гол забил Вандерсон на 12-й минуте.
31-летний Петров в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах.
Защитник сборной России и Краснодара Сергей Петров получил удар по голове в товарищеском матче с Легией и покинул поле. pic.twitter.com/NiU8VREbpG— Artem Kalinin (@kalininart) January 19, 2022
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|
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|
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|
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|29
|
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|18
|3
|7
|8
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|2
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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|П
|
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|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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Спартак
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|1
|2
|
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|1
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