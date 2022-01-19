Защитник «Краснодара» Петров получил травму головы в матче с «Легией»

Защитник сборной России и «Краснодара» Сергей Петров получил удар по голове в товарищеском матче с «Легией» и покинул поле. Это произошло в первом тайме.

Счет 1:0 в пользу «быков». Гол забил Вандерсон на 12-й минуте.

31-летний Петров в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах.